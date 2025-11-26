È uscito un rapporto del Viminale sugli scontri di venerdì

Bolognatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il partito della Lega, tramite il deputato Igor Iezzi, nella giornata di ieri ha depositato una interrogazione alla Camera dei Deputati indirizzata al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. L’obiettivo era quello di chiedere un rapporto sugli scontri e sui disordini avvenuti lo scorso venerdì a. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: 200 Uscito Rapporto Viminale