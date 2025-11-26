È una ridicolizzazione di Luciano una cosa bruttissima | Nicoletta Mantovani contro la statua di Pavarotti inglobata nella pista di pattinaggio a Pesaro

“ È una ridicolizzazione di Luciano, una cosa bruttissima. Sono delusa, arrabbiata e dispiaciuta. Mi dispiace che il Comune abbia permesso una cosa del genere, perché ne va dell’immagine di Luciano, del rispetto nei suoi confronti”, si sfoga Nicoletta Mantovani a “ Il Resto del Carlino “. Qualcosa a Pesaro è andato storto, a far arrabbiare la vedova del tenore la scelta del Comune di inglobare dentro la pista di ghiaccio natalizia la statua in bronzo di Pavarotti, quella a grandezza naturale, con il Maestro in abito da concerto e braccia spalancate, inaugurata ad aprile 2024. Omaggio oggi diventato “arredo”, ora incastrato tra balaustre, luci natalizie e pattinatori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

