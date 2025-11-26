È un Napoli che cambia esterni | un azzurro fuori dentro un giovane
I partenopei sono intenzionati a cedere un calciatore per prenderne un altro. La voglia è quella di prendere un giovane che possa far cambiare faccia all’esterno, togliendo un calciatore che fino ad ora non ha fatto benissimo con la maglia azzurra Fuori Mazzocchi, dentro. I partenopei vogliono cedere Pasquale Mazzocchi, ormai lo si sa da . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
Napoli, Spinazzola verso il rientro: cosa cambia per la Roma Alla vigilia della sfida dell’Olimpico, il Napoli ritrova un’arma importante sulla sinistra: Leonardo Spinazzola si avvicina al rientro dopo quattro gare fuori per un problema al pube. In conferenza, - facebook.com Vai su Facebook
#Champions League, come cambia la classifica dopo le vittorie di Napoli e #Juve Vai su X
Napoli, la rivoluzione gentile chiude la crisi: rivalutati i nuovi e il ruolo degli esterni - Lo specialista degli scudetti realizza con franchi colloqui con i giocatori, uno per volta, una rivoluzione gentile. napoli.repubblica.it scrive
Napoli, Conte non cambia e rilancia Neres accanto a Hojlund - Perché in fondo uno come Antonio Conte vorrebbe vincere sempre, anche a carta con la figlia, come raccontato da ... Scrive gazzetta.it
Napoli, cambio di strategia: niente esterno offensivo puro e spunta Gutierrez - Ieri il tecnico del Napoli ha festeggiato a Castel di Sangro 56 anni, mostrandosi a più riprese decisamente emozionato per ... tuttomercatoweb.com scrive