È stato approvato il blocco della musica di Paul Weller e dei Massive Attack in Israele
Massive Attack e Paul Weller hanno confermato che le loro richieste di bloccare la musica in Israele sono state approvate: gli artisti hanno fatto pressioni affinché i loro brani venissero rimossi dai servizi di streaming nell’ambito della campagna No Music For Genocide. Lanciata a settembre, è un ‘iniziativa di boicottaggio culturale che incoraggia artisti e titolari dei diritti a ritirare la propria musica dalle piattaforme di streaming del paese in risposta al genocidio in corso a Gaza. Per aderire gli artisti hanno modificato i propri territori di rilascio o inviato richieste di blocco geografico al proprio distributore o etichetta. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
