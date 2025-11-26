È stata accesa la fiamma olimpica di Milano-Cortina
Ha iniziato ad ardere la fiamma olimpica di Milano-Cortina. La cerimonia di accensione si è tenuta nella mattinata di mercoledì 26 novembre nel museo archeologico di Olimpia, in Grecia, culla del movimento olimpico, dando ufficialmente il via al percorso del sacro fuoco verso l’Italia in vista. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
La #FiammaOlimpica di MilanoCortina2026 è stata accesa con la tradizionale #cerimonia che si è svolta a #Olimpia con il rito sacro che ha dato inizio al viaggio fino ad #Atene, prima di volare a #Roma, dove il 4 dicembre, alle 18, al #Quirinale, alla presenza - facebook.com Vai su Facebook
A Olimpia, in Grecia, è stata accesa la fiamma olimpica, che sarà poi consegnata in Italia dove farà il suo giro in tutte le regioni, passando per le mani di 10mila-e-1 persone (famose o volontarie), i cosiddetti tedofori Vai su X
Accesa a Olimpia la fiamma olimpica di Milano Cortina 2026 - Nel Museo archeologico di Olimpia – sede scelta in alternativa al tradizionale tempio di Hera a causa delle av ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it
A Olimpia accesa la fiamma olimpica di Milano Cortina 2026: la cerimonia - L'evento è stato aperto dall'esecuzione degli inni olimpico, italiano e greco davanti ai resti del tempio di Hera a Olimpia ... Secondo today.it
Accesa la Fiamma Olimpica - Accesa la fiamma Olimpica che attraverserà la Grecia per poi arrivare a Roma e iniziare il percorso verso i Giochi di Milano Cortina 2026 ... Riporta ilnuovoterraglio.it