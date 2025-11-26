È stata accesa la fiamma olimpica di Milano-Cortina

Milanotoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha iniziato ad ardere la fiamma olimpica di Milano-Cortina. La cerimonia di accensione si è tenuta nella mattinata di mercoledì 26 novembre nel museo archeologico di Olimpia, in Grecia, culla del movimento olimpico, dando ufficialmente il via al percorso del sacro fuoco verso l’Italia in vista. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

