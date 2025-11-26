Dopo le Regionali la sinistra gongola per una vittoria che non c'è. Come è noto il centrodestra governa in 13 regioni contro le 6 progressiste. E l'ultima tornata elettorale ha fatto registrare sul tabellino un 3-3 finale. Tre amministrazioni (Calabria, Abruzzo, Veneto) ai moderati e tre (Campania, Puglia e Toscana) alla sinistra. Fin qui i fatti. Ma nei talk show gli esponenti del Pd raccontano una realtà che non esiste. E attaccano anche sul fronte sicurezza su cui il governo è impegnato con il decreto che proprio Pd e compagni hanno osteggiato. A È sempre Cartabianca, Stefano Bonaccini attacca Giovanni Donzelli: "La destra governa da tre anni: i reati aumentano, gli sbarchi continuano, non riescono a respingere i delinquenti, tengono in Albania tante forze dell’ordine a non fare nulla". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - È sempre Cartabianca, Donzelli smonta Bonaccini: "Ci avete accusato di essere liberticidi!"