È sempre Cartabianca Donzelli smonta Bonaccini | Ci avete accusato di essere liberticidi!
Dopo le Regionali la sinistra gongola per una vittoria che non c'è. Come è noto il centrodestra governa in 13 regioni contro le 6 progressiste. E l'ultima tornata elettorale ha fatto registrare sul tabellino un 3-3 finale. Tre amministrazioni (Calabria, Abruzzo, Veneto) ai moderati e tre (Campania, Puglia e Toscana) alla sinistra. Fin qui i fatti. Ma nei talk show gli esponenti del Pd raccontano una realtà che non esiste. E attaccano anche sul fronte sicurezza su cui il governo è impegnato con il decreto che proprio Pd e compagni hanno osteggiato. A È sempre Cartabianca, Stefano Bonaccini attacca Giovanni Donzelli: "La destra governa da tre anni: i reati aumentano, gli sbarchi continuano, non riescono a respingere i delinquenti, tengono in Albania tante forze dell’ordine a non fare nulla". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
