e pure il nuovo palas finisce nel corto circuito

La città si prepara al Galà dello Sport, in programma lunedì alle 18 al Teatro della Fortuna, l’evento organizzato per il secondo anno consecutivo dall’assessorato allo Sport per premiare gli atleti e le squadre della città che si sono maggiormente distinti per merito sportivo nel 2025. Un appuntamento che però quest’anno l’amministrazione comunale considera anche un passaggio simbolico del percorso che vuole aprire sul fronte delle infrastrutture sportive. Alla serata sarà presente infatti anche l’assessore regionale allo Sport Tiziano Consoli e, insieme a lui, Fabio Luna, presidente Coni Marche, Domenico De Luca, vicepresidente regionale Fipav, Emiliano Guzzo, delegato regionale Fitp – Federazione Italiana Tennis e Padel, e Marco Brunelli, segretario generale Figc. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

