È morto Shpat Kasapi il cantante albanese ha avuto un infarto e si trovava in Italia L’ex moglie disperata | Come spiego a nostro figlio che non ci sei più?
Mondo della musica in lutto. Il cantante libanese Shpat Kasapi è morto a soli 40 anni per un arresto cardiaco mentre si trovava a Bologna. A riferirlo è l’agenzia kosovara Gazeta Express. Pare che l’artista non avesse patologie e che non soffrisse di cuore. Tra i primi messaggi arrivati all’interprete di hit come “A më do?”, “Valle Kosovare” e “Dashni pa limit”, quello dell’ex moglie e madre di suo figlio Roel, Selvije Jao: “Sei morto tra le mie braccia, vita. Quanto eravamo felici che i documenti di Roel fossero finalmente stati fatti in Italia, così da poterlo portare dai migliori logopedisti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
