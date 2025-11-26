È morto Shpat Kasapi aveva 40 anni | chi è il celebre cantante albanese che si trovava a Bologna per il figlio

Shpat Kasapi, celebre cantante albanese di Valle Kosovare, è morto a 40 anni a Bologna, a causa di un arresto cardiaco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

News recenti che potrebbero piacerti

? Da bambino prodigio a idolo dei giovanissimi. Secondo media locali il decesso sarebbe riconducibile a infarto Leggi l'articolo #ShpatKasapi - facebook.com Vai su Facebook

Shpat Kasapi morto improvvisamente a 40 anni, il cantante albanese era con la ex moglie in Italia: «Te ne sei andato tra le mie braccia, lasci nostro figlio orfano» - La notizia, riportata dalle testate locali, ha scosso la scena musicale balcanica e i fan ... Si legge su msn.com

Shpat Kasapi, 40 anni: la popstar albanese morta improvvisamente. Lascia un figlio - Nel mondo della musica albanese è arrivata una notizia che ha spiazzato tutti, di quelle che ti lasciano qualche secondo in silenzio. alphabetcity.it scrive

Lutto nel mondo della musica, addio a Shpat Kasapi: il famoso cantante aveva 40 anni - Lutto nel mondo della musica, è morto a soli 40 anni Shpat Kasapi, uno dei cantanti del pop albanese più amati. Riporta notizie.it