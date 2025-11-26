È morto Michael DeLano il Sonny Caputo di FireHouse e il Venture di Rhoda aveva 84 anni

Morto a Las Vegas Michael DeLano, volto di Ocean's Eleven e della tv anni '70. L'attore 84enne si è spento per un infarto: dai pompieri di Firehouse a Ocean's Eleven diretto da Soderbergh proprio nella sua città. 🔗 Leggi su Fanpage.it

200 morto michael delano&#200; morto Michael DeLano, il Sonny Caputo di FireHouse e il Venture di Rhoda aveva 84 anni - Aveva 84 e il suo cuore ha smesso di battere il 20 ottobre, dopo un grave infarto avvenuto nella sua Las Vegas. Lo riporta fanpage.it

