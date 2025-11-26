È morta Gramma la tartaruga regina dello zoo di San Diego aveva 141 anni

Lo zoo di San Diego, in California (Stati Uniti), perde la sua star. Gramma, la tartaruga delle Galapagos soprannominata la "regina dello zoo", è morta all'età di 141 anni. Famosissima sui social, la testuggine era uno degli animali più amati dai visitatori del parco, emblema di serenità e. 🔗 Leggi su Today.it

Altre letture consigliate

Gramma, la tartaruga delle Galápagos simbolo dello zoo di San Diego, è morta a 141 anni. Era arrivata tra il 1928 e il 1931, accolta dal fondatore dello zoo. Da allora è stata una presenza costante per visitatori e operatori. Ha vissuto due guerre mondiali e vist - facebook.com Vai su Facebook

Morta a 141 anni Gramma, la leggendaria tartaruga gigante delle Galápagos divenuta simbolo dello zoo di San Diego - La tartaruga delle Galápagos Gramma, simbolo dello zoo di San Diego, è morta a 141 anni. Scrive greenme.it

Addio alla tartaruga Gramma, morta a 141 anni nello zoo di San Diego: ha visto due guerre mondiali e 20 presidenti - Simbolo dello zoo per quasi un secolo, è morta a causa di complicazioni dovute all'età avanzata. Secondo msn.com

San Diego, la tartaruga Gramma muore a 141 anni - Era arrivata allo zoo del Bronx, a New York, nel 1928 come parte di un gruppo di ... Si legge su stream24.ilsole24ore.com