È morta Gramma la tartaruga regina dello zoo di San Diego aveva 141 anni

Today.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo zoo di San Diego, in California (Stati Uniti), perde la sua star. Gramma, la tartaruga delle Galapagos soprannominata la "regina dello zoo", è morta all'età di 141 anni. Famosissima sui social, la testuggine era uno degli animali più amati dai visitatori del parco, emblema di serenità e. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

