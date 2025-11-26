È la truffa Mrs Doubtfire | dalla Cnn ai tg di Sidney il 56enne di Mantova travestito come la madre morta fa il giro del mondo

Ilfattoquotidiano.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le due foto a confronto ormai le hanno viste praticamente tutti. Da una parte una signora anziana, morta tre anni fa quando era 82enne. Dall’altra parte il figlio, ex infermiere, vestito e truccato da donna per tentare di ottenere il rinnovo della carta d’identità e continuare a riscuotere la pensione. La macabra truffa orchestrata da un 56enne di Borgo Virgilio, in provincia di Mantova, ha fatto il giro del mondo. In Europa ne ha parlato tutti i principali media, da El Mundo in Spagna alla tedesca Bild. Negli Stati Uniti ne ha scritto la Cnn, spiegando ai suoi lettori che “le frodi sulle pensioni statali sono diffuse in Italia”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

