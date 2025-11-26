Nonostante una partenza non proprio esaltante e le ultime tre sconfitte di fila, la Unieuro Forlì non può essere presa sottogamba. Sono tante difatti le "vecchie volpi" del parquet che militano nella compagine guidata da Antimo Martino che con quasi 32 anni di media di età nei 10 titolari, è sicuramente la formazione più esperta del campionato. I giocatori più prolifici sono i 2 stranieri: Il leader è il playmaker Demonte Harper, al secondo anno a Forlì, che ne mette 15.6 a partita, conditi da 5.3 rimbalzi e 3.8 assist. Segue a ruota la guardia Kadeem Allen, tornato anche lui a Forlì dopo un anno passato in serie A a Pistoia e concluso con la retrocessione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - È la formazione con l’età media più alta. Il play Harper è il leader, occhio ad Allen