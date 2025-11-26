È la decisione dei genitori Famiglia nel bosco colpo di scena dopo la rinuncia dell’avvocato
La vicenda della famiglia che vive in un casolare isolato nei boschi di Palmoli continua a conoscere nuovi sviluppi, aggiungendo tensione a una storia che già da settimane divide il Paese. Mentre l’opinione pubblica si interroga sul confine tra libertà educativa, diritti dei minori e intervento delle istituzioni, nelle ultime ore si è consumato un inatteso colpo di scena sul fronte della difesa legale. Il professionista che stava curando il ricorso per la coppia ha infatti deciso di fare un passo indietro, lasciando la famiglia in un momento estremamente delicato e a pochissimi giorni dalla scadenza dei termini per contestare l’ordinanza che ha disposto l’allontanamento dei tre bambini. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
