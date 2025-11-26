È in arrivo Lullaby un singolo natalizio di beneficenza per la Palestina

Il team dietro Together For Palestine, il concerto sold-out all’ OVO Arena di Wembley che a settembre ha raccolto oltre due milioni di sterline per la Palestina, ha annunciato un singolo natalizio di beneficenza. Brian Eno, Celeste, Mabel e Dan Smith dei Bastille sono solo alcuni dei nomi presenti in Lullaby, pubblicato da T4P e distribuito dalla casa discografica indipendente globale EMPIRE il 12 dicembre, giorno in cui avrà inizio la corsa ufficiale al primo posto delle classifiche di Natale del Regno Unito. Un gruppo di artisti britannici e palestinesi unirà le forze per rielaborare Yamma Mweel El Hawa, una tradizionale ninna nanna proveniente proprio dalla Palestina. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

