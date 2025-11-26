di Stefano Fogliani SASSUOLO Resta da capire, ma nessun dubbio che lo capiremo presto, quale sia il vero Sassuolo. Quello che strapazza l’Atalanta a domicilio, centrando una vittoria che gli mancava da oltre 10 anni e si affaccia all’alta classifica? O quello che, con tutti gli occhi addosso, chiude la 12ma giornata con la possibilità di ‘accorciare’ rispetto alla classifica che conta e sbatte, pareggiando al 95’, contro un Pisa che ai neroverdi rendeva 7 punti e 7 posizioni in classifica? Si gira qua attorno, dentro una settimana insolitamente corta – ieri ripresa, per i neroverdi, che venerdi sera giocano a Como – e qui attorno immaginiamo girerà, tra oggi e dopodomani, anche Fabio Grosso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - È ancora un Sassuolo tra alti e bassi. Grosso: "Alzare il livello o si rischia"