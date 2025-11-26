È accanimento contro gli anziani | Regione Lombardia raddoppia le multe per i ticket sanitari non pagati

Si tratterebbe di errori in buona fede, commessi principalmente da anziani e invalidi seguendo indicazioni ricevute dal medico di famiglia, agli sportelli di Ats o dai canali informativi istituzionali. Ma nonostante ciò, e invero anche a fronte dell'impegno assunto ormai un anno fa per risolvere. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

? Igor Cipollina Lo Spi denuncia l’accanimento su anziani e fragili Autocertificazione nel mirino: «Espone i cittadini all’errore» - facebook.com Vai su Facebook

Reati contro gli anziani, sequestrati immobili e terreni per oltre 200mila euro - Definiti socialmente pericolosi avevano accumulato in 30 anni case e terreni per oltre 200mila euro, nonostante numerosi periodi in carcere e l'incapacità di provare redditi in grado di giustificarne ... Da rainews.it