È accanimento contro gli anziani | Regione Lombardia raddoppia le multe per i ticket sanitari non pagati

Monzatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si tratterebbe di errori in buona fede, commessi principalmente da anziani e invalidi seguendo indicazioni ricevute dal medico di famiglia, agli sportelli di Ats o dai canali informativi istituzionali. Ma nonostante ciò, e invero anche a fronte dell'impegno assunto ormai un anno fa per risolvere. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Reati contro gli anziani, sequestrati immobili e terreni per oltre 200mila euro - Definiti socialmente pericolosi avevano accumulato in 30 anni case e terreni per oltre 200mila euro, nonostante numerosi periodi in carcere e l'incapacità di provare redditi in grado di giustificarne ... Da rainews.it

Cerca Video su questo argomento: 200 Accanimento Contro Anziani