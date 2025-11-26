Duello Forza Italia – Fratelli d’Italia il seggio del Sannio appeso a un filo | ipotesi riconteggio delle schede

Tempo di lettura: 2 minuti Nel Sannio la partita sarebbe tutt’altro che chiusa. Anche se oggi il seggio risulterebbe assegnato a Fernando Errico di Forza Italia, il vantaggio su Mario Ferraro di Fratelli d’Italia sarebbe talmente esiguo, appena 33 voti, da lasciare aperta più di una crepa nella solidità del risultato. E in quella crepa potrebbe infilarsi un possibile riconteggio che, se disposto, cambierebbe radicalmente gli equilibri. L’assegnazione dei seggi nel centrodestra, infatti, dipenderebbe proprio da questo duello sannita sul filo dei voti. Con Errico avanti di pochissimo, il seggio irpino resta oggi nelle mani di Ettore Zecchino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Duello Forza Italia – Fratelli d’Italia, il seggio del Sannio appeso a un filo: ipotesi riconteggio delle schede

Contenuti che potrebbero interessarti

Il 23 novembre 2014, ad Abu Dhabi, si chiude la prima stagione dell’era ibrida. La Mercedes è già la forza dominante e il titolo si decide tra Lewis Hamilton e Nico Rosberg, compagni di squadra e rivali interni di un duello che segnerà gli anni successivi. La ga - facebook.com Vai su Facebook

Il centrodestra. Candidature (quasi) decise. Duello Lega-Forza Italia - Il candidato governatore c’è (anche se non è stato ancora ufficializzato) ed è il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, che proviene da FdI; ora, per il centrodestra regionale ma anche lucchese è ... Si legge su lanazione.it

Duello nel centrodestra tra Forza Italia e Lega nelle Marche: «Tanto prenderemo più voti noi» - È stata la croce dell’ultima parte del mandato da governatore di Acquaroli. Segnala corriereadriatico.it