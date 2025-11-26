Duello Forza Italia – Fratelli d’Italia il seggio del Sannio appeso a un filo | ipotesi riconteggio delle schede

Tempo di lettura: 2 minuti Nel Sannio la partita sarebbe tutt’altro che chiusa. Anche se oggi il seggio risulterebbe assegnato a Fernando Errico di Forza Italia, il vantaggio su Mario Ferraro di Fratelli d’Italia sarebbe talmente esiguo, appena 33 voti, da lasciare aperta più di una crepa nella solidità del risultato. E in quella crepa potrebbe infilarsi un possibile riconteggio che, se disposto, cambierebbe radicalmente gli equilibri. L’assegnazione dei seggi nel centrodestra, infatti, dipenderebbe proprio da questo duello sannita sul filo dei voti. Con Errico avanti di pochissimo, il seggio irpino resta oggi nelle mani di Ettore Zecchino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

