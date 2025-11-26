Duecento sacchettini di droga nel barattolo del riso | arrestato per spaccio
Causo al Monte (Varese), 26 novembre 2025 – I carabinieri di Varese hanno arrestato a Causo al Monte (in provincia di Varese) un giovane per spaccio. Il ragazzo è stato trovato con cocaina dai militari. Dopo la scoperta i carabinieri hanno deciso di approfondire le ricerche per scoprire il covo del giovane. Duecento dosi di droga nel barattolo del riso. Qui i carabinieri hanno trovato ulteriore stupefacente. Stando a quanto riferito la droga era nascosta all'interno di un grande barattolo di vetro pieno di riso sfuso. La sostanza stupefacente era suddivisa in più di 200 dosi preconfezionate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
