Due secoli di Chiesa in cammino Il viaggio di Santarelli nella fede

Su iniziativa della Società di studi storici lunedì prossimo, alla Biblioteca S. Giovanni, Ernesto Preziosi presenterà, insieme all’autore, l’ultimo volume, in due tomi, della Cronistoria della Chiesa di Giovanni Santarelli edito dalla Banca del gratuito. In un arco di tempo di 210 anni – dal 1815 al 2025 – il testo riassume con un intreccio ragionato di fatti ed eventi il travagliato cammino della Chiesa di Roma nel mondo contemporaneo. Attardata per lungo tempo sulla Professio fidei tridentinae - l’assetto teologico, organizzativo e funzionale stabilito al Concilio di Trento (1545-1563) come risposta alla Riforma protestante – l’antica istituzione religiosa ha cercato, a volte con affanno e altre volte con sollecitudine, di misurarsi con la modernità salvaguardando le ragioni della fede cristiana in rapporto ai contenuti della ragione scientifica con la quale da un certo momento in avanti ha avviato un confronto complesso confluito, non sempre, in forme di incontro e di riconciliazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Due secoli di Chiesa in cammino. Il viaggio di Santarelli nella fede

