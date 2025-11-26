Due cuori e una coperta bastano per sancire una convivenza giuridica tra senzatetto

AGI - Anche tra due senzatetto, che condividono semplicemente una coperta sotto la quale dormire, può esserci una convivenza in termini giuridici. Lo stabilisce la vicenda processuale, conclusa oggi con un patteggiamento, di due clochard che hanno condiviso per due anni una coperta nel parco di Largo Marinai d'Italia a Milano. L'aspetto interessante è che E.A. ha concordato davanti alla prima sezione della Corte d'appello la pena di tre anni e sei mesi in continuazione con una precedente condanna nel processo in cui era accusato, si legge nel capo d'imputazione, di maltrattamenti in famiglia ai danni di A. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Due cuori e una coperta bastano per sancire una "convivenza giuridica" tra senzatetto

