Si avvicina a grandi passi la prossima finestra di trattative invernale, con la Roma che sembra intenzionata a concentrarsi sul rinforzo del reparto offensivo. Per quanto riguarda le uscite, attenzione invece a quello che potrebbe accadere a centrocampo, in particolare con la posizione di Pisilli che potrebbe essere in bilico. Il classe 2004, che si è sempre distinto con la maglia dell'Italia U21, ha infatti avuto poco minutaggio fino a questo momento e non è da escludere un possibile prestito. Nonostante le poche apparizioni sul terreno di gioco, negli scorsi giorni il centrocampista della Roma ha speso bellissime parole per Gasperini, sottolineando come stia sfruttando questi mesi per migliorare: "Appena arrivato ci ha trasmesso una mentalità vincente: ci dimostra che se lo seguiamo i risultati arrivano.

Dubbio Pisilli, il mercato chiama: doppio interesse dalla Serie A