Droni russi in Moldavia l’ambasciatore nega e Chisinau gli porta il relitto davanti al Ministero – Il video

La mattina del 25 novembre, mentre la Russia lanciava un nuovo attacco su larga scala contro l’Ucraina, diversi droni hanno attraversato senza autorizzazione lo spazio aereo della Moldavia. Poche ore dopo, il Ministero degli Affari Esteri ha convocato l’ambasciatore russo Oleg Ozerov, consegnandogli una nota di protesta ufficiale. Davanti ai giornalisti, il diplomatico ha messo in dubbio la foto di uno dei droni, precipitato nel villaggio di Cuhurestii de Jos: «Guardate, per favore, questa fotografia, sì? Ma voi davvero credete a ciò che si dice, che questo drone abbia semplicemente finito il carburante, sì? E che sia sceso sul tetto, senza distruggersi e senza danneggiare nulla intorno. 🔗 Leggi su Open.online

