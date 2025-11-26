Droga nel finto regalo della fidanzata | giovane svizzero arrestato a Colverde
Milano, 26 novembre 2025 – Un giovane residente in Svizzera è stato arrestato dalla Guardia di finanza del Gruppo di Ponte Chiasso dopo essere stato fermato durante un controllo del territorio sulla Provinciale 19, nel comune di Colverde, dove procedeva ad alta velocità effettuando sorpassi azzardati. 26-11-2025 COLVERDE LA GUARDIA DI FINANZA HA SEQUESTATO 28 KG DI HASHISH E ARRESTATO UN UOMO CHE LA TRASPORTAVA IN AUTO ANSAFABRIZIO CUSA Fermato dai finanzieri nella zona di vigilanza doganale, il ragazzo ha tentato di giustificarsi dicendo di essere "di fretta" per raggiungere la festa di compleanno della fidanzata, mostrando anche un sacchetto regalo con la scritta "Buon Compleanno". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altre letture consigliate
Chi era il 19enne, figlio di un noto medico. L'amico senza patente che si è finto un soccorritore, l'altro conducente positivo al test della droga e il terribile schianto dopo la discoteca - facebook.com Vai su Facebook
Incidente a Milano tra due auto, morto il 20enne. L’amico alla guida non aveva la patente e si è finto un soccorritore, l’altro positivo al test anti-droga – Il video Vai su X
Pacchetti droga e sesso nel finto centro benessere - Sesso, coca ed ecstasy: era il “kit relax” che una escort colombiana pubblicizzava su un sito di incontri a pagamento. Lo riporta ilmessaggero.it
Fa consumare droga alla fidanzata che vuole disintossicarsi - Ha patteggiato una condanna a due anni di reclusione – con pena sospesa – il 26enne originario di Napoli finito sotto processo a Perugia con le accuse di stalking e violenza sessuale ... Riporta ilmessaggero.it