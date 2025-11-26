Milano, 26 novembre 2025 – Un giovane residente in Svizzera è stato arrestato dalla Guardia di finanza del Gruppo di Ponte Chiasso dopo essere stato fermato durante un controllo del territorio sulla Provinciale 19, nel comune di Colverde, dove procedeva ad alta velocità effettuando sorpassi azzardati. 26-11-2025 COLVERDE LA GUARDIA DI FINANZA HA SEQUESTATO 28 KG DI HASHISH E ARRESTATO UN UOMO CHE LA TRASPORTAVA IN AUTO ANSAFABRIZIO CUSA Fermato dai finanzieri nella zona di vigilanza doganale, il ragazzo ha tentato di giustificarsi dicendo di essere "di fretta" per raggiungere la festa di compleanno della fidanzata, mostrando anche un sacchetto regalo con la scritta "Buon Compleanno". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Droga nel (finto) regalo della fidanzata: giovane svizzero arrestato a Colverde