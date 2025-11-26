Droga e violazioni del codice della strada | raffica di controlli sequestrati cocaina e hashish

Agrigentonotizie.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni di Cammarata e San Giovanni Gemini da parte dei carabinieri della Compagnia di Cammarata. L’attività, mirata alla prevenzione e repressione dei reati, ha posto particolare attenzione sia al consumo personale di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

droga violazioni codice stradaControlli a tappeto della Polizia di Stato a Fondi: sanzioni, sequestri e indagini per violazioni al Codice della Strada, armi e droga - Controlli a tappeto della Polizia di Stato a Fondi: sanzioni per guida senza patente, auto senza assicurazione e droga. Da latinaquotidiano.it

droga violazioni codice stradaMelilli. Maxi blitz contro droga, attività ‘fuorilegge’ e violazioni su strada: inflitte 6 sanzioni e raffica di perquisizioni - Rafforzare la presenza delle Forze dell’Ordine sul territorio e accrescere la percezione di sicurezza tra i cittadini. Riporta libertasicilia.it

Valle dell’Irno. Denunce, sequestri di droga e sanzioni da parte dei Carabinieri - Denunce, sequestri di droga e sanzioni per violazioni alle norme della Circolazione stradale a Baronissi e Fisciano dai Parte dei Carabinieri della Compagni di Mercato San Severino. Lo riporta telecolore.it

Cerca Video su questo argomento: Droga Violazioni Codice Strada