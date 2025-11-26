Dreams sesso e potere | video intervista con Michel Franco

Comingsoon.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una ricca americana intrattiene una relazione infuocata con un affascinante ballerino celebre in patria ma immigrato illegale come tanti in California. Sesso e potere in un nuovo film spietato di Michel Franco, Dreams. Lo abbiamo incontrato in questa video intervista. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

