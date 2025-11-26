Dreams sesso e potere | video intervista con Michel Franco

Una ricca americana intrattiene una relazione infuocata con un affascinante ballerino celebre in patria ma immigrato illegale come tanti in California. Sesso e potere in un nuovo film spietato di Michel Franco, Dreams. Lo abbiamo incontrato in questa video intervista. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Dreams, sesso e potere: video intervista con Michel Franco

Sesso e lotta di classe tra Messico e Usa. Una clip dal film “Dreams” con Jessica Chastain - Una storia d’amore sensuale e distruttiva ma anche una provocatoria riflessione sulla società e sulle interazioni umane, segnate sempre da dinamiche di potere ... Come scrive iodonna.it