Dragon ball ha deluso goku scopri perché
l’evoluzione di goku nel corso delle serie di dragon ball: tra crescita e regressione. Il personaggio di Goku, protagonista della saga di Dragon Ball, rappresenta uno dei simboli più riconoscibili e amati dell’animazione giapponese. La sua immagine, contraddistinta da una personalità energica, ottimista e un’inesauribile voglia di migliorarsi, ha affascinato numerose generazioni di fan. Nell’arco degli anni, la sua caratterizzazione si è sviluppata attraverso molteplici fasi, lasciando, però, emergere anche alcuni punti critici legati al modo in cui il suo ruolo viene rappresentato in produzioni recenti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
