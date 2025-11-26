Draghi torna in partita | il retroscena infuocato che riaccende il sogno del Quirinale

L’ipotesi di  Mario Draghi al Quirinale non è un capriccio nato sui giornali né un’operazione di  marketing politico. È, semmai,  la conseguenza naturale di un percorso istituzionale  che ha già toccato tutte le altre cime:  Banca d’Italia,  BCE,  Palazzo Chigi, fino al ruolo, oggi strategico, di architetto della competitività europea. E poi, parliamo della  più alta carica dello Stato: un traguardo che, per un uomo abituato alla responsabilità e alla dimensione pubblica, non può essere considerato un tabù. Non lo è mai stato.  Mario Draghi e il sogno del Colle: perché si torna a parlarne. Nel mio libro lo affermo senza esitazioni:  Draghi  avrebbe potuto accogliere  l’idea del Colle con naturalezza,  quasi come l’ultimo servizio in ordine di tempo, non certo come un gesto di pura vanità. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

