Draghi torna in partita | il retroscena infuocato che riaccende il sogno del Quirinale

L’ipotesi di Mario Draghi al Quirinale non è un capriccio nato sui giornali né un’operazione di marketing politico. È, semmai, la conseguenza naturale di un percorso istituzionale che ha già toccato tutte le altre cime: Banca d’Italia, BCE, Palazzo Chigi, fino al ruolo, oggi strategico, di architetto della competitività europea. E poi, parliamo della più alta carica dello Stato: un traguardo che, per un uomo abituato alla responsabilità e alla dimensione pubblica, non può essere considerato un tabù. Non lo è mai stato. Mario Draghi e il sogno del Colle: perché si torna a parlarne. Nel mio libro lo affermo senza esitazioni: Draghi avrebbe potuto accogliere l’idea del Colle con naturalezza, quasi come l’ultimo servizio in ordine di tempo, non certo come un gesto di pura vanità. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

