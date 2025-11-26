DP World Tour 2026 | domani andrà in scena il BMW Australian PGA Championship su Sky e Now

Su Sky e Now partirà da domani un appuntamento imperdibile: inizierà il BMW Australian PGA Championship, di seguito tutti i dettagli. Ci siamo: domani partirà ufficialmente la nuova stagione del DP World Tour. L’appuntamento sarà trasmesso su Sky e in streaming su NOW a partire da domani – giovedì 27 novembre – e fino a domenica 30 novembre. Il primo atto del circuito internazionale sarà il BMW Australian PGA Championship. Il torneo si svolgerà sul percorso Royal Queensland Golf Club, a Brisbane, in Australia. Gli italiani in gara saranno quattro: Filippo Celli, Gregorio De Leo, Renato Paratore e Stefano Mazzoli. 🔗 Leggi su Sportface.it