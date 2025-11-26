Dove vedere in tv USA-Italia amichevoli calcio femminile | gli orari del doppio impegno negli States

L’avventura sta per cominciare. Si chiuderà con la tournée negli Stati Uniti il 2025 della Nazionale italiana di calcio femminile. La squadra di Andrea Soncin volerà in Florida per disputare due amichevoli con la compagine di casa, in programma rispettivamente il 29 novembre a Orlando e il 2 dicembre a Fort Lauderdale (per entrambe calcio d’inizio all’1.00 italiana e diretta su Rai 2 HD). Il percorso di avvicinamento alle qualificazioni mondiali, al via nel marzo 2026, proseguirà dunque con un doppio appuntamento dal grande fascino, che segnerà il ritorno delle azzurre negli States dopo 15 anni. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv USA-Italia, amichevoli calcio femminile: gli orari del doppio impegno negli States

Approfondisci con queste news

