Dove vedere in tv Maccabi-Olimpia Milano Eurolega basket 2026 | orario canale streaming

Oasport.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la sconfitta della Virtus Bologna ad Istanbul nella giornata di ieri, è ora il turno dell’ Olimpia Milano affrontare il tredicesimo turno dell’ Eurolega 2025-2026. I meneghini saranno oggi impegnati sul campo neutro del Pionir di Belgrado contro gli israeliani del Maccabi Tel Aviv. Sfida importante per l’Olimpia, chiamata a risollevarsi dopo tre sconfitte consecutive tra campionato e coppe. Nella giornata di ieri sono arrivate, a sorpresa, le dimissioni di capo allenatore di Ettore Messina ed il timone della squadra milanese sarà affidato, a partire dalla partita odierna, a coach Beppe Poeta. 🔗 Leggi su Oasport.it

dove vedere in tv maccabi olimpia milano eurolega basket 2026 orario canale streaming

© Oasport.it - Dove vedere in tv Maccabi-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026: orario, canale, streaming

Approfondisci con queste news

vedere tv maccabi olimpiaDove vedere in tv Virtus Bologna-Maccabi Tel Aviv, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming - Torna oggi in campo la Virtus Bologna per affrontare il dodicesimo turno dell'Eurolega 2025- oasport.it scrive

vedere tv maccabi olimpiaOlimpia Milano-Paris Basketball di Eurolega: dove vedere la partita in tv e streaming - Paris Basketball di Eurolega: dove vedere la partita in tv e streaming ... Lo riporta sport.sky.it

vedere tv maccabi olimpiaOlimpia Milano-ASVEL: dove vedere la partita in tv e streaming - Nuovo impegno in Eurolega per Milano, che prova ad approfittare della sfida casalinga con l’ASVEL fanalino di coda per riportare in parità il bilancio tra vittorie e sconfitte. Si legge su sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Vedere Tv Maccabi Olimpia