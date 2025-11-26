Dove vedere in tv Maccabi-Olimpia Milano Eurolega basket 2026 | orario canale streaming

Dopo la sconfitta della Virtus Bologna ad Istanbul nella giornata di ieri, è ora il turno dell’ Olimpia Milano affrontare il tredicesimo turno dell’ Eurolega 2025-2026. I meneghini saranno oggi impegnati sul campo neutro del Pionir di Belgrado contro gli israeliani del Maccabi Tel Aviv. Sfida importante per l’Olimpia, chiamata a risollevarsi dopo tre sconfitte consecutive tra campionato e coppe. Nella giornata di ieri sono arrivate, a sorpresa, le dimissioni di capo allenatore di Ettore Messina ed il timone della squadra milanese sarà affidato, a partire dalla partita odierna, a coach Beppe Poeta. 🔗 Leggi su Oasport.it

