Dove vedere Atletico Madrid-Inter in tv | le probabili formazioni

Lasciarsi alle spalle il derby perso con il Milan e ripartire subito. Questo l'obiettivo dell'Inter, attesa, nella quinta giornata del girone di Champions League, dall'impegnativa trasferta sul campo dell'Atletico Madrid (fischio d'inizio mercoledì 26 novembre alle 21). I nerazzurri, fin qui. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Dove vedere Atletico Madrid-Inter in tv: le probabili formazioni

Altri contenuti sullo stesso argomento

?| Mister Cristian Chivu in conferenza stampa di vigilia di #AtleticoInter: "Voglia di riscatto? Il bello del calcio è che dopo una sconfitta hai la possibilità di prenderti una rivincita e di far vedere che a volte un risultato può essere ingiusto. Noi nel derby abbiamo - facebook.com Vai su Facebook

Chivu: "Atletico candidato alla vittoria? Per blasone e per quello che ha fatto vedere, ha il dovere e la qualità per arrivare il più lontano possibile" Vai su X

Dove vedere Atletico Madrid-Inter in tv? Sky o Prime Video, orario - Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida di Champions League della squadra di Chivu: le possibili scelte dei due allenatori ... Da corrieredellosport.it

Atletico Madrid-Inter, probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions League - I nerazzurri di Cristian Chivu affrontano i Colchoneros di Diego Pablo Simeone nel quinto turno della fase campionato della coppa dalle grandi orecchie ... Come scrive tuttosport.com

Atletico Madrid-Inter, dove vederla in tv e streaming: orario, formazioni e arbitro Champions 2025-2026 - Champions League 2025/26, quinta giornata di League Phase: l'Inter deve dimenticare la delusione del derby e concentrarsi sul big- Segnala sport.virgilio.it