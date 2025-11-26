Dove finiscono le armi che gli diamo? – Panorama in edicola

L’editoriale del direttore: «Più che agenti, serve certezza della pena». Milena Gabanelli sostiene che, nonostante le nuove assunzioni di agenti, l’organico delle forze dell’ordine resterà comunque insufficiente e che pene più severe non servono se poi non vengono applicate. L’articolo replica che il vero problema non è il numero di poliziotti, poiché l’Italia ne ha già più di molti Paesi europei, ma l’incapacità del sistema giudiziario e legislativo di far rispettare le pene: arrestati che vengono subito liberati, reati “minori” depenalizzati, norme che richiedono la querela della vittima per procedere. 🔗 Leggi su Panorama.it

