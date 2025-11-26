Dote Famiglia pubblicato l’elenco dei primi 75.254 beneficiari del contributo sportivo

Il Dipartimento per lo Sport ha pubblicato il primo elenco non nominativo dei beneficiari del Fondo Dote Famiglia, che include 75.254 ragazzi e ragazze di età compresa tra i 6 e i 14 anni.

