Doppio show e un festival Il Bloom a suon di musica
La miscela di indie, psichedelia, funk ed elettronica di una band trascinante, che proporrà in anteprima i pezzi del suo nuovo disco, accompagnata da un ospite internazionale. E poi una serata-festival tra rock’n’roll, northern soul e sonorità anni ‘70 per ricordare un musicista, ballerino e disegnatore che è stato una leggenda dell’underground milanese. Doppio appuntamento al Bloom di Mezzago. Venerdì alle 21 il palco di via Curiel accoglierà i Martini Police (foto), che arriveranno con i brani del nuovo disco “ Glass Breaker “: il gruppo, già protagonista di un apprezzato show al Bloom un paio d’anni fa, suonerà in anteprima le canzoni del suo nuovo lavoro affiancato da un ospite d’eccezione, ossia David Paysden, leader della band italo-inglese dei Vanarin, realtà amata a livello internazionale per il mix di brit-pop e nu-soul. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
