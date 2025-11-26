Dopo la Fiera di Natale e il circo arriva lo street food divieti per le auto in piazzale Lennon

No al passaggio e alla sosta di auto per quattro giorni in piazzale John Lennon (ex Giotto). L'area, dove insiste anche il capolinea dell'Amat, che resterà comunque funzionante, tra il 27 e il 30 novembre ospiterà l'International Street Food, rassegna gastronomica dedicata alla cucina di strada. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

