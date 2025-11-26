Iniziati i lavori infrastrutturali all’ufficio postale di Savignano. Durante il periodo degli interventi, per tutte le operazioni postali e finanziarie compreso il ritiro delle raccomandate, la clientela potrà rivolgersi presso la sede di piazza Talacci a Gatteo, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45. Per risparmiare tempo ed evitare le attese, l’azienda consiglia di usufruire dei sistemi di prenotazione on-line. Infatti, nell’ufficio postale di piazzale della Vittoria prenotare il proprio turno allo sportello è semplice e veloce grazie alla possibilità di prendere appuntamento direttamente dal sito www. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Dopo il crollo del controsoffitto partiti i lavori all'ufficio postale