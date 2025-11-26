Dopo i tavoli via a Chi abiterà Arezzo dopo di noi? lo spettacolo di Fabrizio Gatti

Arezzonotizie.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo oltre due ore di intenso dibattito nei tre tavoli dell'Officina delle Idee, alla Casa delle Energie spazio allo spettacolo del giornalista d'inchiesta Fabrizio Gatti, giornalista d'inchiesta e direttore editoriale del quotidiano Today.it.In "Chi abiterà Arezzo dopo di noi?" si parla. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Dopo Tavoli Via Abiter224