Dopo i tavoli via a Chi abiterà Arezzo dopo di noi? lo spettacolo di Fabrizio Gatti
Dopo oltre due ore di intenso dibattito nei tre tavoli dell'Officina delle Idee, alla Casa delle Energie spazio allo spettacolo del giornalista d'inchiesta Fabrizio Gatti, giornalista d'inchiesta e direttore editoriale del quotidiano Today.it.In "Chi abiterà Arezzo dopo di noi?" si parla.
