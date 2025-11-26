Dopo anni di esperimenti Allegri ha trovato la sua difesa | i numeri sono incredibili

Vi ricordate le parole di Massimiliano Allegri nella conferenza stampa post Milan-Cremonese? “Bisogna lavorare perché non possiamo subire due gol a partita”. Una frase che in quel momento poteva sembrare di circostanza, ma che invece racchiudeva l’essenza del nuovo corso milanista. Aumentare la percezione del pericolo per rischiare meno e, di conseguenza, mantenere la porta inviolata: si fonda su questi presupposti la cura difensiva prescritta dal mister rossonero, trovatosi a lavorare con un reparto arretrato che aveva concluso lo scorso campionato a quota 43 gol subiti. A distanza di quattro mesi dal suo ritorno, possiamo dire che i risultati del lavoro svolto dal suo staff sono evidenti, forse addirittura superiori alle aspettative. 🔗 Leggi su Milanzone.it

