26 nov 2025

Roma, 26 novembre 2025 –  Giovanni Donzelli, deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia: in questa ultima tornata elettorale, a leggere i commenti in giro, hanno vinto tutti e perso nessuno. “Noi ovviamente avremmo voluto vincere tutte e sette le regioni al voto. Il campo largo dal canto suo partiva dichiarando che avrebbe fatto un cinque a uno, dando una sonora spallata al governo. È finita che ciascuno schieramento si è tenuto le proprie regioni, non mi sembra esattamente una spallata”. L’altro tema ricorrente è: le Regionali sono un banco di prova nazionale? “Io sono fermamente convinto di no: le Regionali riflettono in primo luogo le dinamiche locali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Donzelli (FdI): "Erano sfide difficili, ma siamo cresciuti"

