Donne sempre nel mirino Più richieste d’aiuto al centro antiviolenza
di Linda Meoni PISTOIA Prima che si perdano nel mare delle parole, due numeri di telefono: 1522 o 0573.21175. Perché se la violenza agisce serve subito conoscere a chi aggrapparsi. Ripetere quei numeri e metterli "in testa" a questo articolo che parlerà come ogni 25 novembre di dati, rapporti e percentuali è infatti ancora necessario: 105 richieste d'aiuto dal 1° gennaio al 31 ottobre nel pistoiese, dato ancora parziale di quest'anno ma già in aumento rispetto al 2024 (+15). Una fotografia sfocata, un discorso monco attorno alla violenza sulle donne. Perché prima di arrivare a essere numeri la paura si accumula, troppe volte impedendo alla vittima di fare il passo per interrompere la catena di violenza.
