Donne sempre nel mirino le richieste aumentano Il cambiamento culturale passa dalle parole
Empoli, 26 novembre 2025 – Una donna su tre, in Italia, è vittima di violenza. Lo dicono i dati Istat ed è da questo numero che ha preso il via ieri l'incontro " La donna al centro. Questo non è amore ", organizzato dalla questura di Firenze al Cenacolo degli Agostiniani di Empoli. Una mattinata di confronto tra forze dell'ordine, magistratura, stampa, istituzioni e mondo sanitario, nella Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. Ad aprire i lavori, il questore di Firenze, Fausto Lamparelli. "Sorellanza, resilienza, vergogna e rifiuto. Coraggio. Fiducia. E poi due numeri: 1522 e 112.
