Donne sempre nel mirino le richieste aumentano Il cambiamento culturale passa dalle parole

Lanazione.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Empoli, 26 novembre 2025 –  Una donna su tre, in Italia, è vittima di violenza. Lo dicono i dati Istat ed è da questo numero che ha preso il via ieri l’incontro “ La donna al centro. Questo non è amore ”, organizzato dalla questura di Firenze al Cenacolo degli Agostiniani di Empoli. Una mattinata di confronto tra forze dell’ordine, magistratura, stampa, istituzioni e mondo sanitario, nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Ad aprire i lavori, il questore di Firenze, Fausto Lamparelli. “Sorellanza, resilienza, vergogna e rifiuto. Coraggio. Fiducia. E poi due numeri: 1522 e 112. 🔗 Leggi su Lanazione.it

donne sempre nel mirino le richieste aumentano il cambiamento culturale passa dalle parole

© Lanazione.it - Donne sempre nel mirino, le richieste aumentano. “Il cambiamento culturale passa dalle parole”

Approfondisci con queste news

donne mirino richieste aumentanoDonne sempre nel mirino, le richieste aumentano. “Il cambiamento culturale passa dalle parole” - Confronto tra forze dell’ordine, magistratura, stampa, istituzioni e mondo sanitario. Secondo lanazione.it

donne mirino richieste aumentanoIncubo abusi tra gli adolescenti. Donne nel mirino, numeri choc. Raddoppiano i reati da codice rosso - 300 procedimenti aperti dalle tre Procure umbre tra luglio e agosto. Riporta msn.com

Violenza contro le donne, aumentano le richieste d'aiuto nelle Marche: 3 su 4 sono italiane. Ecco cosa fa la Regione - «Oggi, come ogni anno, la Regione Marche si unisce alla voce della Nazione e della comunità internazionale per ribadire l’impegno a porre fine alla violenza contro le ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Donne Mirino Richieste Aumentano