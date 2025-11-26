Donne pantera e segreti | Antonella Del Giudice fa tappa ad Avellino

Appuntamento imperdibile per gli amanti della buona lettura: Antonella Del Giudice, venerdì 28 novembre alle ore 18, presenterà presso la libreria L’angolo delle storie (via Fosso S. Lucia, Avellino) il suo ultimo romanzo “La stirpe segreta delle donne”. Il libro è pubblicato dalla Giannini. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

