Donna investita in via Scobar un residente | Zona al buio aspettiamo che ci scappi il morto?
Stava percorrendo via Lancia di Brolo quando ha svoltato a sinistra ma, a causa del buio, non si sarebbe accorto della presenza di una donna che stava attraversando. Un incidente si è verificato ieri pomeriggio in via Scobar, intorno alle 17.30, dove una 63enne è stata investita dal conducente di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Altre letture consigliate
Una donna è stata investita da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali - facebook.com Vai su Facebook
Cagliari, donna investita sulle strisce: furgone in fuga Vai su X
Brescia, donna investita da un autobus in via Trento: è gravissima - L’allarme è scattato intorno alle 14 in via Trento dove ua donna di 70 anni è stata investita da ... Secondo ilgiorno.it