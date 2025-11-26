Donna ferita da pezzi di ferro mentre fa il bagno al mare chiesto risarcimento al Comune
Una donna rimase ferita, mentre faceva il bagno al mare, dopo aver urtato contro manufatti metallici e pali in legno affioranti dal fondale nella spiaggia libera delle Dune di San Leone, nel mese di agosto del 2024. Adesso la signora, ritenendolo responsabile dell'incidente, chiama in causa il. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
