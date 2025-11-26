Donizetti Opera Frizza | Riscontri positivi orgogliosi dei talenti della Bottega
Bergamo. “Il pubblico sta apprezzato parecchio gli spettacoli proposti e le recensioni pubblicate sinora, anche su testate internazionali, sono molto buone”. Così il maestro Riccardo Frizza, direttore artistico del Donizetti Opera, traccia un bilancio provvisorio del festival dedicato al grande compositore bergamasco. Manca ancora un week-end prima della conclusione dell’edizione 2025, ma le indicazioni che si stanno cogliendo sono decisamente incoraggianti. I motivi di soddisfazione sono molteplici e fra questi, a livello personale, il maestro Frizza sottolinea “il fantastico lavoro dei giovani talenti della Bottega Donizetti”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
