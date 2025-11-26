Doncic-Reaves-LeBron inarrestabili | 99 punti in tre derby ai Lakers Washington torna a vincere

I gialloviola vincono il girone di coppa battendo i Clippers e sono qualificati ai quarti. McCollum fa 46 punti e regala ai Wizards la seconda vittoria stagionale. Suggs espulso, ma Orlando passa in casa dei 76ers. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Doncic-Reaves-LeBron inarrestabili: 99 punti in tre, derby ai Lakers. Washington torna a vincere

