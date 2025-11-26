Don Mazzi si racconta | Dalla Milano della droga a Vallanzasca e Corona
Mingoia Si intitola “Saggezza e follia. La mia vita, i miei incontri, i miei valori e il nostro futuro“ ed è la prima autobiografia completa di don Antonio Mazzi. In questo libro, edito da Piemme (euro 18) e appena uscito in libreria, il sacerdote, fondatore della comunità milanese Exodus, racconta la sua storia e i suoi incontri. Riportiamo stralci del volume. Milano e la droga "Giunsi a Milano quasi in contemporanea con il nuovo arcivescovo, quel Carlo Maria Martini che tanto ha segnato il destino della Chiesa ambrosiana e ha indicato vie alla Chiesa universale tuttora aperte per tanti uomini e donne di fede e di buona volontà. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
