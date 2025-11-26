Sciopero di ATM e Net trasporti domenica 30 novembre. Il sindacato Confial ha proclamato 4 ore di astensione dal lavoro. Possibili disagi quindi sulle linee atm metro, tramviarie e bus a Milano ma anche per i mezzi dell’area Nord-Est della Provincia di Milano gestiti da Net. Le fasce orarie in cui le linee potrebbero non essere garantite sono a Milano e Trezzo sull’Adda dalle 8.45 alle 12.45 e a Monza e provincia dalle ore 14.50 alle 18.50. Coinvolta anche la funicolare Como-Brunate il cui servizio potrebbe non essere garantito dalle ore 8:30 alle 12:30. Lo sciopero arriva in una settimana di rivendicazioni: venerdì 28 novembre è in calendario lo sciopero generale proclamato dalla Usb. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Domenica 30 novembre scioperano Atm e Net trasporti. Il sindacato: “Più tutele per il personale operativo”