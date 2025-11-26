Domenica 30 novembre scioperano Atm e Net trasporti Il sindacato | Più tutele per il personale operativo
Sciopero di ATM e Net trasporti domenica 30 novembre. Il sindacato Confial ha proclamato 4 ore di astensione dal lavoro. Possibili disagi quindi sulle linee atm metro, tramviarie e bus a Milano ma anche per i mezzi dell’area Nord-Est della Provincia di Milano gestiti da Net. Le fasce orarie in cui le linee potrebbero non essere garantite sono a Milano e Trezzo sull’Adda dalle 8.45 alle 12.45 e a Monza e provincia dalle ore 14.50 alle 18.50. Coinvolta anche la funicolare Como-Brunate il cui servizio potrebbe non essere garantito dalle ore 8:30 alle 12:30. Lo sciopero arriva in una settimana di rivendicazioni: venerdì 28 novembre è in calendario lo sciopero generale proclamato dalla Usb. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
News recenti che potrebbero piacerti
WEDDING inspiration Day Domenica 30 novembre ore 15:00 #wedding #ispiration #day #castellopensabene #protonotaro - facebook.com Vai su Facebook
Domenica 30 novembre 2025 sul palco dell’Educatorio della Provvidenza a Torino tornano le “Giallo comiche del Commissario Pautasso” con “Il Mistero del Cimitero” tra presenze invisibili e risate assicurate. sguardisutorino.blogspot.com/2025/11/domeni… # Vai su X
Sciopero Atm domenica 30 novembre, mezzi a rischio 4 ore: gli orari di metro, bus e tram - Domenica 30 novembre l’organizzazione sindacale Confial ha proclamato uno sciopero aziendale di 4 ore che interesserà i lavoratori di Atm e del gruppo Net. Secondo milanotoday.it
Sciopero dei mezzi Atm a Milano: metro, bus e tram a rischio in città - Domenica 30 novembre ci sarà uno sciopero dei trasporti a Milano. Si legge su milanotoday.it
Occhio allo sciopero: a Monza nuova giornata di passione, ecco quando - Domenica 30 novembre sciopero Net/ATM a Monza: servizio sospeso dalle 14:50 alle 18:50 in città, 8:45–12:45 extra- Secondo monza-news.it