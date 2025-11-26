Quando è festa si sa, si è sempre alla ricerca di ricette per lasciare di stucco parenti e amici, tutti insieme per festeggiare uno dei periodi più belli dell'anno. Qualcosa di speciale con cui mettersi alla prova e osare, di più elaborato del solito ciambellone per fare un passo avanti, mettendo in pratica le proprie abilità e, con entusiasmo, scoprire cosa si è in grado di realizzare e finalmente sentirsi dire “ma l'hai fatto proprio tu?”. Le festività natalizie, da sempre ricchissime di specialità dolciarie, possono essere l'occasione giusta per dare sfogo alla fantasia e, soprattutto, alla propria abilità: lasciamo per una volta sugli scaffali dei supermercati le varie produzioni industriali e stupiamo i nostri ospiti realizzando da noi classici della tradizione come il Panforte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dolci da lasciare di stucco, i Desserts di Natale